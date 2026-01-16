Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Reuters).

Chưa ghi nhận có thương vong, nhưng 47 cư dân của làng Guryong đã được sơ tán, một quan chức thuộc Sở Cứu hỏa và Thảm họa Đô thị Seoul cho biết qua điện thoại. Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức cứu hỏa xác nhận, khoảng 110 người đang sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 5h10 phút sáng (giờ địa phương) ngày 16/1, và sau đó giới chức đã nâng mức cảnh báo cháy lên cấp cao thứ 2, do lực lượng cứu hỏa lo ngại lửa có thể lan sang một ngọn núi gần đó, theo quan chức này.

Những bức ảnh tại hiện trường cho thấy một cột khói đen khổng lồ bao trùm khu vực, trong khi các cư dân cao tuổi đeo khẩu trang di tản khỏi hiện trường.

“Tôi đang ngủ thì hàng xóm gọi điện nói có cháy. Tôi chạy ra ngoài và thấy ngọn lửa đã lan rộng”, bà Kim Ok-im, 69 tuổi, người cho biết đã sống tại khu vực này gần 30 năm, nói.

“Vài năm trước, một trận lũ đã cuốn trôi mọi thứ, và bây giờ tôi có cảm giác lửa sẽ phá hủy nốt phần còn lại”, bà nói, đồng thời cho biết bà lo lắng không biết mình sẽ sống ở đâu nếu ngôi nhà bị thiêu rụi.

Cháy khu ổ chuột lớn nhất Seoul, Hàn Quốc điều 300 lính cứu hỏa ứng phó (Video: Korea Now).

Tổng cộng 85 xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, nhưng giới chức không thể triển khai trực thăng do sương mù và bụi mịn bao phủ thành phố, bà cho biết.

Bộ trưởng An toàn Hàn Quốc Yun Ho-jung đã chỉ thị các cơ quan chức năng “huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị sẵn có để tập trung tối đa vào việc cứu người và dập lửa".

Làng Guryong là khu dân cư ở tạm bợ nằm trong Gangnam, một trong những quận giàu có nhất của Seoul. Khu vực này dự kiến sẽ được tái phát triển thành các khu chung cư cao tầng.

Thường được mô tả là khu ổ chuột lớn nhất còn sót lại của Seoul, Guryong hình thành khi các gia đình bị di dời bởi các dự án xây dựng công trình công cộng trong thập niên 1970 và 1980, đã đến định cư ở rìa Gangnam mà không có giấy phép.

Những ngôi nhà tạm bợ tại đây thường được xây dựng san sát nhau và làm từ các vật liệu rất dễ cháy như tấm nhựa vinyl, ván ép và xốp Styrofoam, khiến khu vực này đặc biệt dễ xảy ra hỏa hoạn, theo đánh giá của lực lượng cứu hỏa sau một vụ cháy vào năm 2023.

Hầu hết cư dân đã rời khỏi làng Guryong để phục vụ cho dự án tái phát triển, nhưng vẫn còn khoảng 336 hộ gia đình sinh sống tại đây, theo Cơ quan Quy hoạch đô thị quận Gangnam.