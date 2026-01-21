Video
video cùng chuyên mục

Chạy cắt mặt ô tô, người đi xe máy bị đẩy ngã văng xa cả mét

Có vẻ như người đi xe máy bị khuất tầm nhìn và rẽ trái sai quy định, dẫn tới tình huống va chạm nghiêm trọng với ô tô đang đi thẳng qua ngã tư.
