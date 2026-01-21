Tình huống diễn ra vào ngày 21/1 tại ngã tư giao giữa đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân - Lê Văn Lương (Hà Nội).

Tại ngã tư này có biển cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Nguyễn Tuân sang đường Lê Văn Lương, nên nhiều khả năng là người đi xe máy đã rẽ trái không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc thiếu quan sát hoặc có thể do tầm nhìn bị che khuất bởi xe máy chở hàng cồng kềnh bên cạnh, nên người đi xe máy đã tăng ga lao qua ngã tư mà không ngờ có ô tô đi tới.

Chạy cắt mặt ô tô, người đi xe máy bị đẩy ngã văng xa cả mét (Video: OFFB).

"Rất nhiều chỗ cấm rẽ giống như thế này và xe máy vẫn phớt lờ biển cấm, thậm chí hiên ngang đi ngược chiều, ví dụ như đoạn đường Cầu Mới giao với Nguyễn Trãi.

Ngày nào xe máy cũng đi ngược chiều nườm nượp, trong khi chỉ cần đi quá lên một chút rẽ vào đường Giáp Nhất song song đó là đúng luật. Vấn đề là không bị phạt nên họ vẫn cứ thản nhiên phạm luật như vậy thôi", tài khoản Hoàng Hùng bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Lê Đức bổ sung: "Đúng đó. Rẽ sai, đi sai mà bị bắt phạt thì nhiều người kêu mức phạt cao vô lý, không phù hợp, nhưng cứ lơi ra không bắt là giao thông sẽ nhốn nháo, hỗn loạn như vậy đó.

Tôi ủng hộ việc bắt phạt thật nghiêm. Lỗi không gây nguy hiểm cho người khác thì không cần phạt nhắc, chỉ nên dừng ở mức phạt có tính răn đe, nhắc nhở, chứ với lỗi đi sai như thế này tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất cao".

Trong khi đó, tài khoản Quang Anh nhận xét: "Nếu không bị ô tô đẩy ngã thì chắc chắn người đi xe máy đó sẽ đâm vào xe máy đang đi cạnh ô tô. Tôi thấy người không sao là một may mắn rồi, nên rút ra bài học kinh nghiệm để giữ an toàn cho bản thân và không gây nguy hiểm cho người khác".

Đối với lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 200.000-400.000 đồng nếu không gây tai nạn giao thông, và phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe nếu gây tai nạn giao thông.