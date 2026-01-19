Video
Cháu bé ở Hưng Yên hét thất thanh giúp cứu 2 người bị rơi xuống nước

Khi phát hiện 2 người đàn ông bị rơi xuống nước, bé trai nhanh chóng kêu bà con sống gần hiện trường ra giúp đỡ nạn nhân.
