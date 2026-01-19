Bé trai ở Hưng Yên nhanh trí, hét thất thanh giúp cứu mạng 2 người dân

Đang ngủ trong nhà, anh Tân (trú thôn Hồng Phong, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ nghe tiếng “ụp” rất lớn. Người đàn ông nghĩ có va chạm giao thông.

Ít giây sau, tiếng kêu cứu thất thanh “chú ơi… chú ơi” của một cậu bé trong làng vang lên khiến anh biết có chuyện chẳng lành nên vội vàng chạy ra ngoài.

“Khi tới nơi, tôi thấy 2 người đàn ông ngoài 70 tuổi đang chới với dưới nước, miệng liên tục cầu cứu. Chiếc xe máy đã chìm hẳn”, anh Tân kể lại.

Cậu bé học sinh tiểu học nhanh chóng kêu cứu khi phát hiện sự việc (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn video trích xuất từ camera ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc được anh Tân chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận bày tỏ khen ngợi trước sự nhanh trí của cậu bé xuất hiện trong video. Nhờ phản ứng kịp thời của em, 2 nạn nhân đã được ứng cứu, không gặp nguy hiểm tính mạng.

"Các cháu bé có kỹ năng sống tốt. Phụ huynh nên hướng dẫn con những kỹ năng cơ bản để có cách ứng xử kịp thời khi phát hiện tình huống nguy hiểm", cư dân mạng Yen Nguyen viết.

Một người khác cho rằng: "Cháu bé đã giúp cứu mạng 2 nạn nhân. Tôi thấy các cháu đáng được nhận lời khen".

Cháu bé ở Hưng Yên hét thất thanh giúp cứu 2 người bị rơi xuống nước (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Tân, trước thời điểm gặp nạn, 2 người đàn ông đang trên đường về nhà sau khi dự cỗ. Có thể do uống quá chén, không làm chủ được tốc độ, xe máy lao xuống kênh.

Anh cho rằng, trong tình huống này, tiếng hét kịp thời của cậu bé đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Nếu không được phát hiện sớm, 2 nạn nhân có thể bị kiệt sức do khoảng cách từ mặt cầu xuống lòng kênh khoảng 2-3m.

“Thời điểm tôi chạy ra, mọi người phải phối hợp đưa hai cụ lên bờ, dìu vào nhà để tắm rửa, thay quần áo kịp thời. Bà con trong xóm phải buộc dây rồi kéo xe máy lên bờ”, anh Tân cho hay.

Được biết, cậu bé nhanh trí gọi người hỗ trợ hai nạn nhân đang học tiểu học. Hiện, em sống cùng ông bà, còn bố mẹ đi làm ăn xa.

Sống gần nơi xảy ra sự việc, anh Tân từng chứng kiến một số người tham gia giao thông bị rơi xuống nước. Rất may, các trường hợp này đều được người dân phát hiện kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Ngọc Thanh (trưởng thôn Tiền Phong, xã Tiền Hải, Hưng Yên), xác nhận có sự việc hai người đàn ông đi ăn cỗ về và bị rơi xuống kênh khi qua cống xi măng. May mắn người dân địa phương hỗ trợ nhanh chóng nên các nạn nhân không gặp nguy hiểm.

"Nhờ 2 em nhỏ chơi gần hiện trường kịp thời phát hiện, thông báo cho người lớn tới ứng cứu. Tôi đã đến tận gia đình khen ngợi hành động tốt của các cháu", ông Thanh nói.

Được biết, vị trí xảy ra sự việc là mương dẫn nước từ trạm bơm về cung cấp cho cánh đồng ở thôn Hồng Phong. Ông Thanh mong muốn thời gian tới sẽ có trang bị lan can hai bên cống để tránh những trường hợp bị rơi xuống nước.