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Chàng trai tặng quà bí mật cho bạn gái và cái kết khó ngờ

Chàng trai muốn tặng cho bạn gái một món quà bí mật khi dán xấp tiền vào bóng bay và giâu trong hộp, nhưng cuối cùng cả hai đã phải nhận cái kết “cười ra nước mắt”.
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