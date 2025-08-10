Video
video cùng chuyên mục

Chàng trai phá kỷ lục tốc độ giải rubik 5x5 khi đang bịt mắt

Stanley Chapel, chàng sinh viên đến từ Đại học Michigan (Mỹ) vừa phát kỷ lục về tốc độ giải khối rubik 5x5 khi bịt mắt, với thành tích 2 phút 2,28 giây.
