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Chàng trai người Mỹ mê bánh bao Việt Nam

Yêu thích món bánh bao nóng ở Việt Nam, Orion Grove cho biết, rất buồn khi 3 tuần liền không tìm thấy người bán bánh bao đi qua nơi ở.
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