Chàng trai người Mỹ mê bánh bao, mua vé máy bay 1 chiều để ở lại Việt Nam

“Tôi rất thích bánh bao nóng và cả tiếng rao của người bán. Nhưng suốt 3 tuần, tôi không thể gặp lại anh ấy để mua bánh, điều đó khiến tôi khá buồn”, Orion Grove (quốc tịch Mỹ) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Orion cho biết, anh đã ghi lại khoảnh khắc bày tỏ nỗi buồn khi không còn thấy người bán bánh bao quen thuộc đi qua nơi mình ở và đăng tải lên mạng xã hội. Không ngờ, đoạn video nhanh chóng hút triệu lượt xem, cùng nhiều bình luận.

“Tôi nhận ra mình không phải là người duy nhất yêu thích món bánh bao, cũng như hình ảnh và tiếng rao quen thuộc của người bán. Rất nhiều người đã chỉ cho tôi các địa điểm bán bánh bao khác, hoặc giải thích về sự biến mất của người bán mà tôi từng gặp”, anh nói.

Chàng trai người Mỹ bật khóc khi không tìm thấy người bán bánh bao nóng (Clip: Orion Vuong).

Theo Orion, tháng 5/2025, anh đến Việt Nam và lưu lại trong khoảng 3 tuần, đi qua nhiều địa điểm như TPHCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội và Vịnh Hạ Long.

Anh đặc biệt ấn tượng với khoảng thời gian ở Đà Nẵng, khi mỗi sáng đều nghe thấy tiếng rao “bánh bao nóng hổi đây” vang lên khắp nơi. Vì tò mò, anh chạy ra xem và bắt gặp một người đàn ông đi xe máy, gắn loa phát thanh, phía sau là thùng giữ nóng bánh rất đặc biệt.

“Tôi đã chạy theo và mua một chiếc. Tôi thích nhất là phần vỏ bánh và loại có trứng. Hương vị quá đặc biệt, khi tôi ăn một miếng, tôi đã ồ lên và cảm nhận như mình được ăn món ăn ở nhà hàng đạt sao Michelin vậy. Ngoài ra, việc mua bánh bao từ người bán hàng rong không chỉ là ăn ngon, mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ”, Orion chia sẻ.

Sau đó, Orion trở lại Mỹ. Đến tháng 3 năm nay, anh quyết định mua vé một chiều quay lại Việt Nam để học tiếng Việt và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa - quê hương của mẹ mình.

“Mẹ tôi là người Việt Nam và kết hôn với bố người Mỹ. Tôi lớn lên ở Mỹ nên không có nhiều hiểu biết về Việt Nam”, anh chia sẻ.

Orion hiện sống tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi quay lại, Orion chuyển vào TPHCM sinh sống. Tuy nhiên, trong nhiều tháng liền, anh không còn nghe thấy âm thanh quen thuộc của người bán bánh bao mà mình yêu thích.

Theo Orion, sự đặc biệt của “ông bán bánh bao” không chỉ nằm ở món ăn, mà còn ở cách xuất hiện đầy bí ẩn. Có những lúc bạn nghe thấy tiếng rao, chạy ra thì ông lại biến mất.

Lớn lên trong gia đình có mẹ là người Việt Nam, Orion đã quen với ẩm thực của mảnh đất hình chữ S từ nhỏ. Tuy nhiên, chỉ khi thực sự trở về sinh sống tại Việt Nam, anh mới cảm nhận rõ nét sức hấp dẫn của đồ ăn đường phố. Ngoài bánh bao, những món anh yêu thích còn có bánh canh cua, bánh cuốn và trứng vịt lộn.

“Tôi không kén ăn, tôi yêu ẩm thực Việt Nam”, anh chia sẻ.

Cuộc sống tại TPHCM mang đến cho Orion nhiều trải nghiệm thú vị. Anh kể, chỉ cần rẽ trái từ căn hộ anh ở là bắt gặp không gian hiện đại, nhưng rẽ phải lại mở ra một “thiên đường” ẩm thực vỉa hè.

“Tôi thường rẽ phải nhiều hơn. Tôi thích đồ ăn đường phố, thậm chí còn hơn cả những nhà hàng sang trọng”, anh nói.

Orion đến Việt Nam với mục tiêu học tiếng Việt và tìm lại sự kết nối với cội nguồn. Mỗi ngày, anh dành khoảng 4 tiếng buổi sáng để học ngôn ngữ, thời gian còn lại để khám phá cuộc sống và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Dù việc giao tiếp vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng những trải nghiệm đời thường lại khiến anh ngày càng thêm yêu đất nước này.

“Tiếng Việt khá khó. Đôi khi tôi không hiểu mọi người nói gì vì vẫn đang trong quá trình học, nhưng tôi tin mình sẽ làm được”, anh chia sẻ.

Chàng trai người Mỹ muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những trải nghiệm khiến Orion muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam xảy ra chỉ vài ngày sau khi anh đặt chân tới đây. Trong một lần đi taxi, anh vô tình làm rơi điện thoại trên xe. Sau đó, anh gửi tin nhắn qua ứng dụng “Tìm iPhone”, kèm theo số điện thoại của người thân.

May mắn, một người phụ nữ nhặt được chiếc điện thoại đã chủ động liên hệ để trả lại. Câu chuyện nhỏ nhưng đủ để Orion thêm tin vào sự tử tế của con người nơi đây.

“Người Việt rất thân thiện và luôn có lòng biết ơn trong tim. Tôi ước cả thế giới đều như vậy”, anh bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở việc học ngôn ngữ, Orion cho biết anh đang cân nhắc kế hoạch sinh sống lâu dài tại Việt Nam.

“Tôi lớn lên ở Mỹ nên đã đánh mất một phần gốc gác của mình. Tôi đến đây để tìm lại điều đó. Tôi chỉ mua vé một chiều và chưa có kế hoạch cụ thể khi nào sẽ rời đi. Biết đâu, tôi sẽ gặp một cô gái Việt và ở lại lâu dài”, anh nói vui.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam với Orion mang ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Trong thời gian sinh sống tại đây, anh đã trải qua nỗi mất mát khi ông ngoại qua đời ở tuổi 95. Sự ra đi ấy khiến anh càng trân trọng hơn giá trị gia đình, đồng thời thôi thúc anh gắn bó sâu sắc hơn với văn hóa và cội nguồn của mình.

“Tôi đến Việt Nam để tìm hiểu về nơi mẹ mình sinh ra. Nhưng rồi tôi nhận ra… mình đã tìm thấy nhiều hơn thế. Ở đây, tôi có cảm giác được thuộc về", Orion nói.

Chàng trai người Mỹ thừa nhận, có thể anh vẫn chưa giỏi tiếng Việt, vẫn còn bỡ ngỡ với nhiều điều, nhưng mỗi ngày trôi qua lại là một lý do để anh ở lại lâu hơn.