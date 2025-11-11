Video
video cùng chuyên mục

Chàng trai chi tiền tỷ làm căn nhà sàn có thể xoay ở Tuyên Quang

Sau 1 năm xây dựng, căn nhà sàn nặng 70 tấn của anh Kiên có thể xoay được thu hút sự chú ý của mọi người.
Đọc thêm : Chàng trai chi tiền tỷ làm nhà sàn 70 tấn, có thể xoay tròn ở Tuyên Quang