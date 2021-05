Chậm trễ trong việc cấp đất ở cho đối tượng chính sách

Mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An từ năm 2014 nhưng đến nay, ông Bạch Văn Nghệ (bệnh binh 81%, trú tại xã Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn chưa được cấp đất, làm nhà ở. Hiện, ông Nghệ và người em gái duy nhất, cũng là người trực tiếp chăm sóc ông đang tá túc trong một căn nhà được hàng xóm giúp dựng bên cạnh bờ sông.