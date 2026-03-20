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Cha mẹ bị bỏng nặng, hai con thơ bơ vơ trong căn nhà cũ nát

Cha mẹ bị hỏa hoạn gây bỏng nặng 80-90%, tiên lượng xấu. Hai con nhỏ ở quê nhà tại tỉnh Đắk Lắk giàn giụa nước mắt ngóng tin cha mẹ trong căn nhà tạm bợ, cũ nát.
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