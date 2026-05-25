Thị trường kinh tế tầm thấp tại Việt Nam trị giá đến 10 tỷ USD. Ông Tuấn Trần nói: so với quy mô toàn cầu ước trị giá hơn 700 tỷ USD và đang mở rộng nhanh chóng, con số này không hề lớn.