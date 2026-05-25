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CEO Saolatek chia sẻ về kinh tế tầm thấp

Thị trường kinh tế tầm thấp tại Việt Nam trị giá đến 10 tỷ USD. Ông Tuấn Trần nói: so với quy mô toàn cầu ước trị giá hơn 700 tỷ USD và đang mở rộng nhanh chóng, con số này không hề lớn.
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