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CĐV Malaysia biểu tình trước trụ sở FAM

Nhiều cổ động viên (CĐV) Malaysia đã biểu tình trước trụ sở của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Malaysia (FAM) để phản đối về vụ giả mạo hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch.
Đọc thêm : CĐV Malaysia biểu tình phản đối LĐBĐ Malaysia ở vụ nhập tịch gian lận