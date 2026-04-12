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Cây xanh chết la liệt trong "công viên nghĩa tình" ở Thanh Hóa

Nhiều cây xanh trong công viên Hội An, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chết khô, héo úa sau thời gian được địa phương thực hiện dự án cải tạo.
Đọc thêm : Cây xanh chết la liệt trong công viên Hội An ở Thanh Hóa