Cây xanh chết la liệt trong công viên Hội An ở Thanh Hóa

Cây xanh chết la liệt trong "công viên nghĩa tình" ở Thanh Hóa (Video: Thanh Tùng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều cây xanh trong công viên Hội An (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đang bị trụi lá, thân mục nát, chết khô.

Cây chết trong công viên chủ yếu là xà cừ, phượng, sao đen, hoa ban.

Nhiều cây có đường kính 50-60cm trên vỉa hè đường nội bộ công viên Hội An bị mục thân.

Một cây xanh bật gốc đã nhiều ngày trong công viên nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý.

Cây xanh chết khô khiến không gian công viên Hội An thiếu đi bóng mát. Nhiều người dân đi bộ cảm thấy khó chịu dưới thời tiết nắng nóng ngày hè.

Nhiều cây xoài trong công viên Hội An cũng đang trong tình trạng khô héo lá.

Nhìn từ trên cao, công viên thiếu bóng mát, không gian xanh như trước kia.

Hình ảnh công viên Hội An năm 2023 (trái) và công viên Hội An năm 2026 (phải).

Lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành xác nhận có tình trạng cây xanh trong công viên Hội An chết. Đơn vị đang yêu cầu nhà thầu rà soát, kiểm đếm số cây chết để có phương án trồng thay thế trong thời gian tới. Vị lãnh đạo này cũng cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến cây xanh chết, trong đó có yếu tố kỹ thuật trồng và chăm sóc. Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 100 cây xanh trong công viên bị chết.

Vị trí công viên Hội An (Ảnh: Google Maps).