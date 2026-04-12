Cây xanh chết la liệt trong công viên Hội An ở Thanh Hóa
(Dân trí) - Nhiều cây xanh trong công viên Hội An, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chết khô, héo úa sau thời gian được địa phương thực hiện dự án cải tạo.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều cây xanh trong công viên Hội An (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đang bị trụi lá, thân mục nát, chết khô.
Cây chết trong công viên chủ yếu là xà cừ, phượng, sao đen, hoa ban.
Nhiều cây có đường kính 50-60cm trên vỉa hè đường nội bộ công viên Hội An bị mục thân.
Một cây xanh bật gốc đã nhiều ngày trong công viên nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý.
Cây xanh chết khô khiến không gian công viên Hội An thiếu đi bóng mát. Nhiều người dân đi bộ cảm thấy khó chịu dưới thời tiết nắng nóng ngày hè.
Nhiều cây xoài trong công viên Hội An cũng đang trong tình trạng khô héo lá.
Nhìn từ trên cao, công viên thiếu bóng mát, không gian xanh như trước kia.
Hình ảnh công viên Hội An năm 2023 (trái) và công viên Hội An năm 2026 (phải).
Lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành xác nhận có tình trạng cây xanh trong công viên Hội An chết. Đơn vị đang yêu cầu nhà thầu rà soát, kiểm đếm số cây chết để có phương án trồng thay thế trong thời gian tới. Vị lãnh đạo này cũng cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến cây xanh chết, trong đó có yếu tố kỹ thuật trồng và chăm sóc. Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 100 cây xanh trong công viên bị chết.
Vị trí công viên Hội An (Ảnh: Google Maps).
Công viên Hội An được xây dựng năm 2003 với diện tích 24ha, nằm trên các phường Lam Sơn, Trường Thi (thành phố Thanh Hóa cũ), nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trước đây công viên có tên công viên Thanh Hóa. Công trình có bốn mặt tiền và nằm trên hai tuyến phố sầm uất bậc nhất thành phố là Lê Hoàn và đại lộ Lê Lợi kéo dài.
Năm 2009, công viên này được đổi tên nhằm kỷ niệm sự kiện kết nghĩa giữa thị xã Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) và thị xã Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).
Trong nhiều năm, một phần diện tích công viên được chính quyền địa phương cho thuê để kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê, sân thể thao... khiến không gian công cộng bị thu hẹp, một số khu vực xuống cấp, bỏ hoang.
Trước thực trạng này, năm 2024, UBND thành phố Thanh Hóa (cũ) đã triển khai dự án cải tạo, nâng cấp công viên với tổng mức đầu tư hơn 155 tỷ đồng. Dự án nhằm chỉnh trang cảnh quan, phát huy giá trị văn hóa, đồng thời tạo điểm nhấn không gian xanh cho khu vực trung tâm.
Trong đợt cải tạo, có gần 1.000 cây xanh được di chuyển do không phù hợp cảnh quan. Đơn vị nhà thầu cũng trồng mới nhiều cây xanh khác để tạo cảnh quan mới cho công viên.