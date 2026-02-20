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Cầu vượt sông Hồng nối Hưng Yên - Ninh Bình

Cầu vượt sông Hồng tại khu vực cửa biển Ba Lạt, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đã chính thức được đưa vào khai thác, kết nối hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình.
Đọc thêm : Cây cầu ở cuối sông Hồng nối Hưng Yên - Ninh Bình trị giá gần 1.000 tỷ đồng