Video
video cùng chuyên mục

Cầu treo bắc qua sông Đa Nhim bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về cuốn trôi cầu treo bắc qua sông Đa Nhim ở Lâm Đồng. Cầu đổ sập, mạch giao thông nối liền 2 xã bị ảnh hưởng.
Đọc thêm : Chưa thể khắc phục cầu treo bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng