Cầu thủ U20 nữ Việt Nam gây sốt khi sút phạt đẹp như Messi

Hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh của U20 nữ Việt Nam đã lập siêu phẩm sút phạt vô cùng đẹp mắt vào lưới U20 nữ Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm qua (8/8).
