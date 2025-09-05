Video
video cùng chuyên mục

Cầu thủ gây phẫn nộ khi thẳng tay tát vào mặt nữ trọng tài

Một sự cố gây sốc đã xảy ra tại bóng đá Colombia giữa tuần qua khi trọng tài nữ Vanessa Ceballos bị cầu thủ Javier Bolivar tát ngay trên sân, khiến dư luận phẫn nộ.
Đọc thêm : Cầu thủ gây phẫn nộ khi thẳng tay tát vào mặt nữ trọng tài