Cầu thủ gây phẫn nộ khi thẳng tay tát vào mặt nữ trọng tài

Nữ trọng tài Vanessa Ceballos điều khiển trận đấu giữa Real Alianza Cataquera và Deportivo Quique ở Colombia vào giữa tuần qua. Phút 66, bà rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Javier Bolivar, cầu thủ khi đó đang ngồi ngoài sân. Quá bực tức vì án phạt này, Bolivar lao tới phản ứng dữ dội, tiến sát mặt và bất ngờ vung tay tát vào má phải của trọng tài Ceballos.

Trước hành động thô bạo ấy, nữ trọng tài nổi giận, tung chân phản ứng nhưng nhanh chóng được các trợ lý và cầu thủ ngăn cản. Một số cầu thủ trên sân, trong đó có thủ môn, cũng lao vào đẩy Bolivar ra xa để bảo vệ trọng tài.

Bolivar có thể bị trừng phạt vì tát nữ trọng tài (Ảnh: Daily Mail).

Đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực của Bolivar lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, tạo làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào cầu thủ 27 tuổi. Nhiều người coi đây là hành động không thể chấp nhận, đặc biệt khi nạn nhân là một nữ trọng tài.

Trước sức ép dư luận, Bolivar đăng lời xin lỗi trên Instagram (sau đó chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư). Anh thừa nhận hành vi thiếu tôn trọng, đi ngược giá trị thể thao và nhân văn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến trọng tài Ceballos, gia đình bà và toàn thể người hâm mộ.

Tuy nhiên, Bolivar lại phủ nhận việc cố tình tấn công, khẳng định chỉ “muốn giật chiếc còi từ miệng trọng tài”. Cầu thủ này tâm sự: “Vì hành động dại dột đó, tôi đã để lại hình ảnh xấu, gửi đi thông điệp tiêu cực không đáng có. Tôi chưa bao giờ có ý định gây hấn về thể chất nhưng tôi hiểu cử chỉ của mình là xúc phạm và đi ngược lại tinh thần tôn trọng trong bóng đá”.

Bolivar cũng nhấn mạnh “phản đối mọi hình thức bạo lực, đặc biệt với phụ nữ” và cam kết thay đổi bản thân để không tái phạm.

Liên đoàn Bóng đá Colombia đang xem xét án phạt nặng đối với Bolivar. Giới chuyên môn dự đoán cầu thủ này có thể đối mặt với án treo giò dài hạn, thậm chí bị cấm thi đấu vĩnh viễn ở các giải trong nước.