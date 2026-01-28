Chiều 27/1, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường và thủ môn Cao Văn Bình (đội tuyển U23 Việt Nam) đã có buổi giao lưu cùng người hâm mộ quê nhà Nghệ An.