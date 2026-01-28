Đình Bắc lý giải mẹ không xem bóng đá, Văn Bình hé lộ tiêu chuẩn bạn gái

Mẹ cầu thủ Đình Bắc không dám xem con thi đấu

Chiều 27/1, tại trường quay Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường và thủ môn Cao Văn Bình (đội tuyển U23 Việt Nam) đã có buổi giao lưu cùng người hâm mộ quê nhà.

Cả 3 cầu thủ đều trưởng thành từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An và cùng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Cả Đình Bắc, Văn Bình và Quốc Cường đều có màn trình diễn xuất sắc, đóng góp quan trọng vào tấm Huy chương Đồng của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Các cầu thủ Đình Bắc, Quốc Cường và thủ môn Văn Bình giao lưu với người hâm mộ quê nhà (Ảnh: Hoàng Lam).

Cầu thủ Đình Bắc, Văn Bình chia sẻ hình mẫu bạn gái (Video: Hoàng Lam).

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tặng bằng khen 3 cầu thủ đã có đóng góp quan trọng vào thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An còn thưởng nóng mỗi cầu thủ 50 triệu đồng.

Nguyễn Đình Bắc (quê xã Yên Trung, Nghệ An) là thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam trong giải đấu vừa qua. Ngoài việc cùng đội bóng giành Huy chương Đồng của giải đấu, Đình Bắc còn "ẵm" danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng chung kết U23 châu Á.

"Chúng tôi luôn tuân thủ theo chiến thuật mà ban huấn luyện đưa ra. Mỗi trận đấu đều như là một trận chung kết, anh em nhắc nhau thi đấu đoàn kết, tập trung, tất cả vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc", Đình Bắc chia sẻ cùng người hâm mộ quê nhà.

Theo thủ quân đội tuyển U23, động lực để anh thi đấu hết mình là màu cờ sắc áo Tổ quốc, tình yêu của người hâm mộ, sự tin tưởng, đồng hành của gia đình và bản lĩnh con người xứ Nghệ.

Nam cầu thủ cũng tiết lộ lí do mẹ anh - bà Nguyễn Thị Ngọc - luôn ủng hộ con trai trong sự nghiệp quần đùi áo số nhưng thời gian gần đây không xem các trận bóng có anh thi đấu.

Cầu thủ Đình Bắc chia sẻ về những khoảnh khắc viral (lan tỏa mạnh) trên mạng xã hội trong trận chung kết SEA Game 33 và chiến thắng trước UEA tại vòng chung kết U23 châu Á (Ảnh: Hoàng Lam).

"Có những thời điểm tôi chấn thương liên miên, về nhà không đi lại được bình thường, phải nhảy lò cò nên mẹ rất xót. Hơn nữa, mẹ cũng có vấn đề về bệnh tim, mà trong quá trình tôi thi đấu trên sân không thể tránh được va chạm và chấn thương, nên tôi nói mẹ đừng xem trận đấu, xem kết quả là được rồi", cầu thủ Đình Bắc tâm sự.

Thủ môn Văn Bình hé lộ "tiêu chuẩn" chọn bạn gái

Vụt sáng sau màn thể hiện xuất sắc trong trận tranh Huy chương Đồng vòng chung kết U23 châu Á, thủ môn Văn Bình (quê xã Diễn Châu, Nghệ An) cũng nhận được sự yêu mến và quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Bà Nguyễn Thị Hường, mẹ thủ môn Cao Văn Bình cho biết con trai thể hiện năng khiếu và đam mê bóng đá từ bé. Không có điều kiện để luyện tập bài bản, Văn Bình và anh trai thường lấy cổng nhà làm gôn, thay nhau đá.

Ít ai biết rằng, khi thi đấu trong các giải bóng đá do trường học tổ chức, vị trí trên sân của Văn Bình là tiền đạo. Sau này, năng khiếu thủ môn của anh mới được phát hiện và bồi dưỡng.

Ngoài các câu hỏi về giải đấu, người hâm mộ cũng đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm, mẫu bạn gái của các cầu thủ.

Trong khi Đình Bắc và Quốc Cường chia sẻ tiêu chí chọn bạn gái là người đồng hành trên chặng đường sự nghiệp, luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của mình thì thủ môn Văn Bình lại khiến người hâm mộ bất ngờ về câu trả lời.

Chàng thủ môn cao 1,83m chia sẻ hình mẫu bạn gái của anh chỉ cần cao trên 1,5m, biết nấu ăn và "cute (dễ thương) một tí". Anh cũng khéo léo từ chối xác nhận việc có bạn gái hay chưa.

Các cầu thủ người Nghệ An trong vòng tay yêu mến của người hâm mộ quê nhà (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngoài màn thể hiện xuất thần trong trận tranh Huy chương Đồng vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, thủ môn Văn Bình còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ ngoài thư sinh, dễ thương. Khi được so sánh với nhan sắc nam tài tử Hàn Quốc, chàng thủ môn hài hước thừa nhận làn da của mình không đẹp bằng diễn viên.

Tại buổi giao lưu, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An khẳng định, thành tích của Đình Bắc, Văn Bình và Quốc Cường trong thành tích chung của đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của gia đình và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, mà còn là niềm vui chung của thể thao Nghệ An.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng cho rằng, đây là kết quả công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh trong những năm qua.