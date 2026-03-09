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Cầu thủ Cruzeiro và Atletico Mineiro ẩu đả, trọng tài rút 23 thẻ đỏ

Trận chung kết Campeonato Mineiro giữa Cruzeiro và Atlético Mineiro ngày 8/3 đã đi vào lịch sử bóng đá Brazil với số lượng thẻ đỏ kỷ lục.
Đọc thêm : Trận đấu bạo lực, trọng tài rút 23 thẻ đỏ tại Brazil