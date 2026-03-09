Trận đấu bạo lực, trọng tài rút 23 thẻ đỏ tại Brazil

Cầu thủ Cruzeiro và Atletico Mineiro ẩu đả, trọng tài rút 23 thẻ đỏ

Bàn thắng duy nhất của Kaio Jorge phút 60 giúp chủ nhà Cruzeiro chiến thắng và đăng quang, cắt đứt chuỗi 6 năm thống trị của kình địch Atletico Mineiro tại bang Minas Gerais (Brazil).

Tuy nhiên, trận chung kết giải vô địch bang Minas Gerais (Campeonato Mineiro) đã gây chấn động thế giới vì cảnh tượng bạo lực, dẫn tới tình trạng gián đoạn hơn 10 phút khi chỉ còn 30 giây là hết giờ. Trọng tài chính buộc phải rút ra 23 thẻ đỏ sau khi cầu thủ hai đội lao vào xô xát trên sân.

Các cầu thủ Cruzeiro và Mineiro ẩu đả (Ảnh: O'Globo).

Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ va chạm giữa thủ thành Mineiro, Everson và tiền đạo cánh Cruzeiro Christian. Trong phần báo cáo về thủ môn đội khách, trọng tài mô tả Everson đã "hành xử thô bạo" sau khi bị đối phương tác động.

Biên bản của trọng tài trận đấu cho biết: "Sau khi bị phạm lỗi, Everson đã quật ngã đối thủ, lao vào tấn công một cách hung bạo, dùng đầu gối húc vào mặt cầu thủ số 88 của đối phương. Sau hành động này, một cuộc hỗn chiến đã nổ ra, khiến việc rút thẻ đỏ trực tiếp ngay tại sân là không thể thực hiện".

Danh sách các cầu thủ bị rút thẻ đỏ bên phía chủ nhà Cruzeiro gồm 12 người: Cassio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson và Kaio Jorge.

11 cầu thủ đội khách Atletico Mineiro bị đuổi khỏi sân gồm: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra và Hulk.

Danh sách 23 cầu thủ bị đuổi khỏi sân (Ảnh: O'Globo).

Cái tên đáng chú ý nhất là Hulk, người từng khoác áo Porto và đội tuyển Brazil. Tiền đạo 39 tuổi này hứng chịu vài cú đá từ hậu vệ Lucas Villalba, sau đó đáp trả bằng những cú đấm và đá vào tiền vệ Lucas Romero. Sau trận, Hulk lên tiếng chỉ trích trọng tài Candancan.

Theo truyền thông Brazil, đây là số lượng thẻ đỏ nhiều nhất từng được ghi nhận trong một trận bóng đá tại Brazil. Trước đó, kỷ lục là 22 thẻ đỏ, xuất hiện trong trận đấu giữa Portuguesa và Botafogo vào năm 1954.