Cầu sắt nặng 30 tấn bị lấy trộm trong đêm

Một vụ trộm hy hữu đến khó tin đã xảy ra tại thành phố Korba (bang Chhattisgarh, Ấn Độ), khi một cây cầu sắt dài 18m, nặng 30 tấn, đã biến mất hoàn toàn trong đêm.
