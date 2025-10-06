Video
Cầu sập, hơn 200 học sinh vượt lũ đến trường

Sáng 6/10, công an, quân sự xã Yên Hòa (Nghệ An) cùng chính quyền địa phương và phụ huynh sử dụng thuyền đưa hơn 200 học sinh vượt sông đến trường sau khi lũ cuốn sập cầu.
