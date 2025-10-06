Lũ cuốn trôi cầu, "thót tim" cảnh hơn 200 học sinh vượt sông đến trường

Ngày 6/10, bà Lô Thị Đài Trang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Hòa (Nghệ An), cho biết, sáng cùng ngày, một số trường học trên địa bàn đã đón học sinh trở lại trường sau hơn một tuần bị gián đoạn việc dạy học do mưa bão.

Trường THCS Yên Hòa, Trường Mầm non Yên Thắng và điểm trường Bình Yên của Trường Mầm non Yên Hòa sẽ bắt đầu đón học sinh trở lại trường vào ngày 7/10, khi hoàn tất việc dọn dẹp bùn đất, tiêu độc khử trùng môi trường.

Hơn 200 học sinh xã Yên Hòa vượt lũ đến trường (Ảnh: Trang Đài).

Ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10) và trận lũ ngày 29/9 cuốn sập cầu cứng bắc qua sông Hội Nguyên, khiến 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc, Bản Tạt (xã Yên Hòa), bị cô lập hoàn toàn.

Việc chiếc cầu duy nhất nối 3 bản với trung tâm xã bị gãy, sập khiến 86 học sinh THCS tại Văng Lin, Xốp Cốc, Bản Tạt không thể đến trường. Bên cạnh đó, 126 học sinh tiểu học vùng ngoài cũng không thể vượt sông đến được điểm trường đóng tại bản Văng Lin.

“Sáng nay, UBND xã huy động lực lượng công an, quân sự địa phương cùng cán bộ, công chức các phòng, ban thuộc UBND xã, sử dụng thuyền đưa 86 học sinh THCS ở 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc, Bản Tạt vượt sông Hội Nguyên đi học.

Chiều ngược lại, 126 học sinh tiểu học cùng 26 giáo viên và 2 cô giáo mầm non cũng di chuyển bằng thuyền để qua bản Văng Lin dạy và học”, bà Lô Thị Đài Trang thông tin.

Cầu sập, hơn 200 học sinh vượt lũ đến trường (Video: Trang Đài).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, đã thiết lập cầu dây nghiêng để vận chuyển nhu yếu phẩm, xăng dầu cho hơn 3.000 nhân khẩu thuộc 3 bản bị cô lập.

Sáng 6/10, các lực lượng chức năng xã Yên Hòa cũng sử dụng dây cáp này để đưa học sinh sang sông trong khi nước lũ vẫn đang dâng cao và chảy xiết.

Các em sẽ ở lại trường trong suốt tuần học để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trong số 212 học sinh nêu trên, có 46 học sinh THCS và tiểu học không thuộc diện bán trú.

Chính quyền xã Yên Hòa đã chỉ đạo ban giám hiệu các trường tổ chức cho số học sinh này ăn, ngủ tại trường, huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí bán trú cho các cháu.

Trước mắt, UBND xã Yên Hòa bố trí kinh phí làm cầu tạm bắc qua sông Hội Nguyên để người dân và học sinh đi lại. Xã cũng đang đề xuất các cơ quan cấp tỉnh xây lại cầu cứng thay thế cầu đã bị lũ cuốn, đảm bảo an toàn cho việc đi lại, lưu thông của nhân dân về lâu dài.