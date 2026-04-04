Công trình cầu Nhật Lệ 3 tại tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, đến nay cơ bản hoàn thành các hạng mục, tuy nhiên đường dẫn phía Đông cầu do vướng mặt bằng nên chưa thể thi công.