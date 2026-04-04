Cầu 1.300 tỷ đồng bắc qua sông Nhật Lệ vẫn "cụt" một đầu

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu là công trình bắc qua sông Nhật Lệ ở tỉnh Quảng Trị. Phía Tây cầu tiếp giáp quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Ninh, phía Đông nối với đường ven biển thuộc phường Đồng Hới. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, kết nối 2 bờ sông Nhật Lệ, mở ra không gian phát triển mới cho du lịch biển ở phường Đồng Hới.

Cầu Nhật Lệ 3 nhìn từ trên cao (Video: Tiến Thành).

Công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều dài hơn 2,8km, trong đó cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4m, mặt cầu rộng 23,5m. Dự án có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2022 đến 2026.

Đến nay, công trình cầu Nhật Lệ 3 đã hoàn thiện 95%. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu dạng cầu vòm với 3 nhịp, trong đó nhịp S1 và S3 dài 80m, nhịp S2 dài 120m.

Các hạng mục thảm nhựa mặt cầu, thi công vỉa hè, lắp đặt lan can, hệ thống đèn điện trên cầu Nhật Lệ 3 cơ bản được hoàn thiện.

Mặt cầu rộng 23,5m, được thiết kế với 4 làn xe, vận tốc đạt 60km/h. Hiện nền đường trên cầu cơ bản hoàn thành, tới đây đơn vị thi công sẽ thực hiện việc kẻ vạch đường.

Cầu Nhật Lệ 3 được lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED, hiệu ứng chuyển màu, tạo hình sinh động. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ khiến công trình trở thành điểm nhấn nổi bật trên dòng sông Nhật Lệ.

Khu vực đường dẫn phía Tây cầu Nhật Lệ 3 nối vào quốc lộ 1A, tại xã Quảng Ninh cơ bản đã hoàn thiện nhưng đơn vị thi công đang rào chắn để ngăn phương tiện và người dân lên cầu, nhằm đảm bảo an toàn.

Còn đường dẫn phía Đông nối với đường ven biển thuộc phường Đồng Hới vẫn chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Phía Đông cầu Nhật Lệ 3 vẫn còn nhiều nhà dân, chưa thể giải phóng mặt bằng để thi công.

Ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu, cho biết vẫn còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Chính quyền phường Đồng Hới và đơn vị liên quan đang triển khai các biện pháp để giải quyết khâu mặt bằng, để công trình hoàn thành trong năm 2026.

Lãnh đạo phường Đồng Hới cho biết hiện nay một số chính sách liên quan đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân có thay đổi so với trước. Địa phương đang khẩn trương thực hiện các quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong vùng ảnh hưởng bởi dự án.

Vị trí cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Google Maps).