Cầu mây 4 người nam Việt Nam thắng Thái Lan

Đội tuyển nam 4 người cầu mây Việt Nam thắng chủ nhà Thái Lan 2-1 (11-15, 15-7, 17-15) ở bán kết, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Myanmar.
