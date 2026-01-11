Cầu Na Phày - Đỏn Chám ở xã Quế Phong, Nghệ An đã hoàn thành phần chính nhưng thiếu đường dẫn 2 đầu, khiến công trình tiền tỷ bỏ không, người dân vẫn phải lội suối hoặc qua cầu treo xuống cấp.