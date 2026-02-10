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Cậu bé tiểu học ở TPHCM gây sốt nhờ rao bán trứng phụ mẹ

(Dân trí) - Không chỉ gây chú ý bởi sự lễ phép đáng yêu, cậu bé trong clip rao bán trứng còn khiến nhiều người xúc động bởi cuộc sống thường ngày giàu tình cảm.
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