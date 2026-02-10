Đằng sau clip cậu bé tiểu học ở TPHCM đạp xe rao bán trứng giúp mẹ gây sốt

Cậu bé tiểu học rao bán trứng giúp mẹ bất ngờ gây sốt

Gần đây, những đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé tiểu học đạp xe, chở theo chiếc loa rao bán trứng trong khu dân cư tại TPHCM bất ngờ được lan truyền.

Giọng rao non nớt, cách nói chuyện lễ phép cùng sự nhanh nhẹn, tự tin và nụ cười luôn nở trên môi của cậu bé khiến nhiều người xúc động, gọi cậu bé một cách thân thương là “shipper nhí” (người giao hàng nhí).

Cậu bé tiểu học ở TPHCM gây sốt nhờ rao bán trứng phụ mẹ (Video: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhân vật trong clip là em Nguyễn Phước Quý K (SN 2016). Mẹ của em, chị Trần Ngọc Trang (SN 1990, phường Gia Định), cho biết việc Quý K phụ rao trứng và giao hàng đã diễn ra từ khi chị bắt đầu bán trứng, cách đây khoảng một năm.

“Con tự lấy loa, thu giọng rồi bật lên rao bán. Thỉnh thoảng, con lại đổi bài rao khác. Nghe con rao, nhiều người cũng bật cười. Việc con phụ bán trứng chỉ là giúp mẹ chút ít, là sinh hoạt hằng ngày, nay vô tình được chia sẻ rộng rãi”, chị Trang nói.

Mỗi ngày, sau khi tan học, Quý K cất cặp sách rồi mang loa ra trước cửa tiệm rao trứng. Vừa rao, em vừa ngồi chơi với mẹ đến khoảng 18h thì tắm rửa, ăn uống và học bài.

Thấy em lễ phép, dễ thương, người trong xóm rất yêu quý, thường gọi em giao trứng tận nhà. Theo lời chị Trang, trong suốt quá trình phụ giúp mẹ, Quý K luôn vui vẻ, tự giác, không hề than phiền. Dù tuổi còn nhỏ, em vẫn thường nói với mẹ: “Mẹ cần gì thì cứ gọi con làm”.

Bé Quý K phụ mẹ sắp xếp trứng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi biết mình được nhiều người khen ngợi, Quý K vui nhưng không quá để tâm, mà dành thời gian cho việc học và tiếp tục phụ giúp mẹ bán trứng.

Hành trình dạy con của người mẹ đơn thân

Theo chị Trang, điều khiến nhiều người yêu mến con trai chị không chỉ nằm ở việc cậu bé phụ mẹ bán trứng mà còn ở hình ảnh một đứa trẻ sống kỷ luật, giàu tình cảm trong thời đại công nghệ.

Quý K không sa đà vào điện thoại, không mè nheo hay ăn vạ. Ngoài việc phụ bán trứng, em còn giúp mẹ làm nhiều việc nhà phù hợp với độ tuổi. Chị Trang cho biết, bản thân xác định cho con làm việc sớm để rèn tính tự lập. Chị sẽ hướng dẫn con các công việc phù hợp độ tuổi, để con tự giải quyết vấn đề trong tầm kiểm soát của mẹ.

Chị chia sẻ, con trai là người tinh tế và biết quan tâm đến mẹ. Khi thấy mẹ làm rơi đồ hay bị đau, phản xạ đầu tiên của bé luôn là câu hỏi: “Mẹ có sao không, mẹ có đau không?”.

Chị Trang cho biết Quý K sống tình cảm, biết quan tâm mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Từ lúc còn nhỏ tuổi, con đã biết lấy băng keo dán lại đôi dép rách của tôi rồi bắt tôi nhắm mắt để tạo bất ngờ. Có những đêm con khóc trong mơ, nhất là lúc tôi bệnh, vì sợ mẹ không còn ở bên.

Nhiều khi con cũng ham chơi, nhưng vẫn cố gắng phụ giúp mẹ vì sợ mẹ buồn. Chỉ cần con có ý thức trách nhiệm và biết thương mẹ như vậy, với tôi đã là điều rất đáng quý rồi”, chị Trang tâm sự.

Chị thừa nhận bản thân đôi lúc khó tính và có la rầy con, song bé không để bụng. Theo chị, điều này đến từ việc hai mẹ con luôn dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với nhau mỗi ngày.

Trước đây, chị Trang từng đi làm xa, phải gửi con cho người khác chăm sóc. Dù vẫn liên lạc mỗi ngày, sự xa cách vẫn khiến tình cảm mẹ con không thể gắn bó trọn vẹn.

Sau này, chị quyết định trở về TPHCM để kinh doanh nhỏ vì không muốn tiếp tục xa con. Là mẹ đơn thân, chị chọn sống cùng con tại TPHCM, vừa kinh doanh vừa trực tiếp chăm sóc, đồng hành cùng con trong sinh hoạt hằng ngày.

Chị Trang bên con trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong gia đình, chị vừa làm mẹ vừa làm cha nên có lúc rất cứng rắn. Chị áp dụng cách dạy con có thưởng, có phạt rõ ràng, quan sát xem con quan tâm điều gì để tạo động lực phù hợp.

Quý K rất thích đồ chơi, hoạt hình. Thay vì mua ngay, chị hướng dẫn con trai phụ giúp mẹ để có tiền tiêu vặt, tự tính toán và dành dụm để mua món đồ mình thích. Nhờ vậy, bé học toán nhanh, khả năng tính toán thực tế tốt, vừa hiểu giá trị lao động vừa biết trân trọng đồng tiền.

Chị cho biết thêm, hai mẹ con sống trong xóm chợ nên bà con hàng xóm rất yêu thương Quý K. Thấy cậu bé lễ phép, ngoan ngoãn, mọi người thường cho quà bánh và còn giúp chị để mắt trông chừng mỗi khi bé đi giao trứng. Đến bây giờ, cả xóm đều quen mặt “shipper nhí”, xem em như con cháu trong nhà.