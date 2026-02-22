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Cậu bé thoát chết trong gang tấc nhờ phản ứng nhanh

Camera giám sát trên một tuyến phố tại huyện Kurnool (Ấn Độ) đã ghi lại khoảnh khắc cậu bé có phản ứng cực nhanh, giúp tránh được cột điện đổ xuống.
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