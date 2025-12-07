Video
Cậu bé thể hiện tài năng với bộ trống tự chế từ đồ phế thải

Cậu bé đã khiến nhiều người kinh ngạc và thán phục khi thể hiện tài năng chơi trống, dù chỉ đang sử dụng bộ trống tự chế từ đồ phế thải.
