Cậu bé ở Nghệ An hô hoán cứu em ngã xuống mương

Trong lúc chơi gần mương nước, một bé trai ở Nghệ An không may ngã chúi đầu xuống. Người anh đi cùng nhanh trí chạy vào nhà hô hoán người lớn, giúp em thoát nạn chỉ sau vài giây.
Đọc thêm : Bé trai nhanh trí hô hoán cứu người ngã xuống mương