Bé trai nhanh trí hô hoán cứu người ngã xuống mương

Tối 5/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần một phút ghi lại tình huống khiến nhiều người thót tim. Hai cháu bé chơi trước mương nước gần nhà, bất ngờ một bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống mương.

Ngay lập tức, cậu bé đi cùng vội vàng vừa chạy vào nhà vừa hô lớn: “Bà ơi bà!”. Nhờ tiếng kêu cứu kịp thời, người thân nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Cậu bé ở Nghệ An hô hoán cứu em ngã xuống mương (Video: Dũng Nguyễn).

Theo hình ảnh từ clip, mực nước trong mương không quá sâu nhưng việc ngã úp mặt khiến trẻ nhỏ rất dễ bị ngạt.

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận hàng nghìn lượt xem và nhiều bình luận khen ngợi.

Tài khoản Thái Khương viết: “May mắn quá, những đứa trẻ này được dạy dỗ tốt”. Người dùng V.N. thì cho rằng: “Quá may mắn, cậu bé gọi người rất giỏi, cháu nhỏ thật phúc lớn”. Một người khác nhận xét: “Xem mà thót tim, may cậu bé không nhảy xuống cứu, nếu không thì nguy hiểm cả hai”.

Hình ảnh cậu bé chạy đi gọi người lớn ra cứu một cháu bé khác gặp nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều ý kiến cho rằng sự việc là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm, không để trẻ nhỏ chơi gần sông, suối, ao hồ hay mương nước khi thiếu sự giám sát, bởi chỉ một phút lơ là có thể dẫn đến tai nạn.

Nguồn tin cho biết, vụ việc được cho là xảy ra trên địa bàn thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An.