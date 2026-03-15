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Cậu bé gây nên cảnh hỗn loạn vì đốt pháo hoa trong nhà

Camera giám sát đã ghi lại được khoảnh khắc một bé trai tinh nghịch đốt pháo ngay bên trong nhà hàng của gia đình ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc).
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