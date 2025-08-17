Video
Cậu bé gây náo loạn vì chạy xe đồ chơi lên cao tốc

Nhiều tài xế khi đang di chuyển trên cao tốc đoạn qua thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, đã rất bất ngờ khi phát hiện một cậu bé đang đạp xe đồ chơi giữa đường.
