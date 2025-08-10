Video
video cùng chuyên mục

Cậu bé bị ngã khỏi cửa sổ xe buýt rơi xuống đường mà bố mẹ không hay biết

Video do camera hành trình trên ô tô ghi lại cho thấy khoảnh khắc một bé trai bất ngờ rơi ra khỏi chiếc xe buýt đang di chuyển trên đường.
