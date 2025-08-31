Video
Cậu bé bệnh hiểm, ngủ ngồi từ lúc 5 tuổi mong được cứu

Mắc dị dạng tĩnh mạch lớn vùng cổ bẩm sinh, Kiên (SN 2010) ngủ ngồi từ khi lên 5 tuổi. Kiên phải phẫu thuật nhiều lần nữa, nhưng gia đình em đã kiệt quệ.
