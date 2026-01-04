Video
Cắt bệnh phẩm sống thành đoạn chỉ 3 micromet, nhuộm màu tìm vết bệnh thận

Lát cắt mỏng chỉ vài micromet, phát sáng màu xanh khi xem dưới kính hiển vi chứa nhiều thông tin quan trọng của mẫu bệnh phẩm sinh thiết thận.
