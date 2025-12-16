Video
video cùng chuyên mục

Cặp đôi thiệt mạng khi cố gắng ngăn chặn nghi phạm xả súng ở Australia

Ba người, trong đó có một cặp đôi, đã thiệt mạng khi cố gắng ngăn 2 nghi phạm vụ xả súng ở Bondi Beach, Australia gây ra hành vi tội ác.
Đọc thêm : Ba người hy sinh thân mình ngăn 2 kẻ xả súng gây tội ác ở Australia