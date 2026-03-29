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Cặp đôi phát hiện rắn hổ mang trong khách sạn ở Thái Lan

Đang ngủ, cặp đôi phát hiện con rắn dài nửa mét trên giường tại Thái Lan.
Đọc thêm : Đang ngủ, cặp đôi phát hiện hổ mang dài nửa mét trong khách sạn ở Thái Lan