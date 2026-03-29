Đang ngủ, cặp đôi phát hiện hổ mang dài nửa mét trong khách sạn ở Thái Lan
(Dân trí) - Đang du lịch ở Krabi (Thái Lan), một cặp đôi trải qua cú sốc khi phát hiện rắn hổ mang bò lên giường trong phòng khách sạn lúc rạng sáng.
Đoạn video do 2 vị khách chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Cô gái cho biết, khoảng 5h, bạn trai thức dậy, hoảng loạn la hét có con rắn trên giường.
"Thời điểm đó, tôi nghĩ có ma, nhìn kỹ hơn mới phát hiện con rắn hổ mang màu đen bò ngang cổ anh ấy", cô gái chia sẻ.
Nhận được tin báo, ông Suthee Nawehad - nhân viên cứu hộ của cơ quan hành chính tiểu khu Ao Nang (Krabi, Thái Lan) - lập tức đến hiện trường, bắt được con rắn.
Theo ông Suthee, nơi xảy ra sự việc nằm ở tầng 2 của khách sạn. Khi các nhân viên cứu hộ đến, con rắn đã chui xuống gầm giường.
"Con rắn hổ mang dài 45cm, trông rất hung dữ. Chúng tôi đã bắt và thả nó về tự nhiên", ông chia sẻ.
Nam du khách cho biết, trước khi phát hiện ra con rắn, anh cảm nhận một thứ gì đó mát lạnh trườn qua cổ. Mở mắt tỉnh dậy, anh hoảng hốt nhận ra con rắn độc đang trườn trên cơ thể mình.
Về lý do rắn chui được vào khách sạn, một số người cho rằng, rắn có thể trườn theo đường cầu thang và chui qua khe hở giữa sàn nhà và cửa. Xung quanh khách sạn có khu vườn, đây là nơi loài bò sát này có thể ẩn nấp.
"Chúng tôi thường bắt những con rắn chui vào phòng khách sạn ở tầng 1, chưa bao giờ thấy rắn chui vào tầng 2", ông Suthee nói.
Qua sự việc này, lực lượng chức năng địa phương cũng cảnh báo nhân viên phục vụ phòng và khách cần kiểm tra các góc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn.
Hổ mang (danh pháp khoa học: Naja) là một chi rắn độc thuộc họ rắn hổ, được phân bố khắp châu Á và châu Phi. Rắn hổ mang không được phân bố tại châu Úc, Mỹ và Âu, mặc dù những châu lục này cũng có những loài rắn độc khác nhau thuộc họ rắn hổ.
Đặc điểm chung của các loài rắn hổ mang là có thân dài, đầu to cùng khả năng phình mang ở cổ để đe dọa kẻ thù. Một số loài rắn hổ mang ngoài cách tấn công, tiêm nọc vào kẻ thù bằng răng nanh còn có thể phun nọc độc để tấn công kẻ thù từ xa.
Ban đầu, các nhà khoa học ước tính có từ 20 đến 22 loài rắn hổ mang, nhưng những nghiên cứu mới đây đã cho thấy chi rắn hổ mang có 38 loài. Tại Việt Nam có sự phân bố của 4 loài rắn hổ mang, tất cả đều sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người.
Các biện pháp sơ cứu khi bị rắn độc cắn hoặc nghi ngờ rắn độc cắn như sau:
- Để người bị rắn cắn nằm yên, đặt nơi bị cắn thấp hơn so với tim để hạn chế hấp thu nọc độc.
- Rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước muối sinh lý.
- Dùng một miếng gạc khô và sạch để băng kín vùng bị cắn.
- Băng ép tại chỗ rắn cắn lên tới gốc chi, băng tương đối chặt nhưng vẫn còn sờ thấy mạch đập, không garo động mạch.
- Dùng nẹp cứng để cố định chi.
- Duy trì băng ép, bất động chi và vận chuyển kịp thời người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.
- Nên chụp hình, mô tả con rắn để bác sĩ để dễ dàng nhận biết tên loài rắn, nhằm có biện pháp cấp cứu kịp thời.
Người dân không sử dụng các biện pháp như cố gắng hút nọc độc của rắn, chích, rạch, nặn, bóp tại vùng vết cắn, không tìm kiếm các phương pháp dân gian, vì mất đi thời gian vàng sơ cứu bệnh nhân.