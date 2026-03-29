Đang ngủ, cặp đôi phát hiện hổ mang dài nửa mét trong khách sạn ở Thái Lan

Đoạn video do 2 vị khách chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Cô gái cho biết, khoảng 5h, bạn trai thức dậy, hoảng loạn la hét có con rắn trên giường.

"Thời điểm đó, tôi nghĩ có ma, nhìn kỹ hơn mới phát hiện con rắn hổ mang màu đen bò ngang cổ anh ấy", cô gái chia sẻ.

Nhân viên cứu hộ đã đến bắt con rắn (Ảnh: Amarintv).

Nhận được tin báo, ông Suthee Nawehad - nhân viên cứu hộ của cơ quan hành chính tiểu khu Ao Nang (Krabi, Thái Lan) - lập tức đến hiện trường, bắt được con rắn.

Theo ông Suthee, nơi xảy ra sự việc nằm ở tầng 2 của khách sạn. Khi các nhân viên cứu hộ đến, con rắn đã chui xuống gầm giường.

Cặp đôi phát hiện rắn hổ mang trong khách sạn ở Thái Lan (Nguồn: Amarintv).

"Con rắn hổ mang dài 45cm, trông rất hung dữ. Chúng tôi đã bắt và thả nó về tự nhiên", ông chia sẻ.

Nam du khách cho biết, trước khi phát hiện ra con rắn, anh cảm nhận một thứ gì đó mát lạnh trườn qua cổ. Mở mắt tỉnh dậy, anh hoảng hốt nhận ra con rắn độc đang trườn trên cơ thể mình.

Con rắn hổ mang hung dữ dưới gầm giường (Ảnh: Amarintv).

Về lý do rắn chui được vào khách sạn, một số người cho rằng, rắn có thể trườn theo đường cầu thang và chui qua khe hở giữa sàn nhà và cửa. Xung quanh khách sạn có khu vườn, đây là nơi loài bò sát này có thể ẩn nấp.

"Chúng tôi thường bắt những con rắn chui vào phòng khách sạn ở tầng 1, chưa bao giờ thấy rắn chui vào tầng 2", ông Suthee nói.

Qua sự việc này, lực lượng chức năng địa phương cũng cảnh báo nhân viên phục vụ phòng và khách cần kiểm tra các góc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn.

Hổ mang (danh pháp khoa học: Naja) là một chi rắn độc thuộc họ rắn hổ, được phân bố khắp châu Á và châu Phi. Rắn hổ mang không được phân bố tại châu Úc, Mỹ và Âu, mặc dù những châu lục này cũng có những loài rắn độc khác nhau thuộc họ rắn hổ.

Đặc điểm chung của các loài rắn hổ mang là có thân dài, đầu to cùng khả năng phình mang ở cổ để đe dọa kẻ thù. Một số loài rắn hổ mang ngoài cách tấn công, tiêm nọc vào kẻ thù bằng răng nanh còn có thể phun nọc độc để tấn công kẻ thù từ xa.

Ban đầu, các nhà khoa học ước tính có từ 20 đến 22 loài rắn hổ mang, nhưng những nghiên cứu mới đây đã cho thấy chi rắn hổ mang có 38 loài. Tại Việt Nam có sự phân bố của 4 loài rắn hổ mang, tất cả đều sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người.