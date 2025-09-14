Video
video cùng chuyên mục

Cặp đôi đi xe máy phóng nhanh, quẹt ngã người đi bộ giữa đường

Điều đáng nói, người đàn ông này dường như cũng đang ở tình trạng thiếu tỉnh táo và đang đi bộ ra giữa đường.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe máy lao thẳng vào xe container đang chuyển hướng