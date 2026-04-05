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Cặp đôi đi xe máy bị ô tô tông văng vì sang đường ẩu

Dù có thể nhìn thấy chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ cao, người điều khiển xe máy vẫn cố gắng liều lĩnh chạy cắt mặt để băng sang đường.
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