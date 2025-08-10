Video
Cặp đôi đi xe máy bất ngờ chuyển hướng, đâm thẳng vào xe tải ngược chiều

Không hiểu vì lý do gì, cặp đôi chở nhau bằng xe máy bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều, gây nên một vụ tai nạn đối đầu với xe tải.
