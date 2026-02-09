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Cặp diễn viên trẻ gợi ý áo dài đôi sắc đỏ cho mùa Valentine

Diễn viên Lê Như Nguyên Thành và Bùi Hoàng Mai lựa chọn áo dài sắc đỏ, nhấn vào sự đồng điệu về màu sắc và phom dáng, mang đến gợi ý trang phục cho dịp Valentine.
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